حاطط حشيش في الشيكولاته.. حيثيات حبس ماريو بعد ضبطه في مطار القاهرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على “ماريو م”، بالحبس ستة أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 13876 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.

حيثيات الحكم على ماريو في قضية المخدرات

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 24 أغسطس بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي وبمناسبة قيام لجنة مصلحة الجمارك بأعمال الرقابة في نطاق الخط الأخضر وعلى أثر استيقاف المتهم للاطلاع على جواز سفره والاستعلام عما اذا كان بحوزته امتعة مستحق عنها رسوم انتابه ارتباك.

وتضمنت حيثيات المحكمة، طلب موظف الجمارك بتمرير حقائبه على جهاز الأشعة ونفاذا لذلك ظهر ما يؤيد ذلك الاشتباه من وجود كثافات عضوية مختلفة، وبفتح الشنطة بواسطة مأمور جمرك التفتيش في المطار، تم العثور على جوهر الحشيش المخدر في قالب حلوى شوكولاته وكذلك 23 انبوب زيت تحتوي على ذات الجوهر، في طيات ملابسه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتبين من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيمياوية أن المضبوطات، العثور على مادة زيت الحشيش.

وجاء في حيثيات المحكمة إن الواقعة استقام عليها الدليل على صحتها وثبوت اسنادها للمتهم اخذا من شهادة مأموري جمرك بميناء القاهرة الكبرى، وشهادة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما ثبت بمحضر الضبط الجمركي وبتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ومعمل مركز السموم والمخدرات والأدوية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأفادت حيثيات المحكمة، بأن المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر قضاء أن لموظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود منطقة المراقبة الجمركية، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة.

وتضمنت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أن المحكمة أخذت المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث انه على المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ماريو م بالحبس لمدة 6 شهور وبتغريمه 10 آلاف جنيه.