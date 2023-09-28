أمين حلف الناتو: نهاية الحرب مرهونة بقوة الجيش الأوكراني

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إن تحقيق السلام "بأي ثمن" في الصراع الأوكراني أمر غير مقبول.

وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أنه كلما أصبح الجيش الأوكراني أقوى، اقتربت نهاية الصراع، بحسب ما أوردته وكالة "نوفوتسي" الروسية.

وأشار أمين عام حلف الناتو، إلى أن استسلام كييف لن يعني السلام، بل سيؤدي إلى "الاحتلال"، منوها إلى أن "السلام بأي ثمن لن يكون سلاما كاملا".

وفي وقت سابق، التقى ستولتنبرج بزيلينسكي في كييف وناقشا تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا.