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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المصري يكسب ولا عادي.. أحمد حاتم يسأل الجمهور حول فيلمه الجديد

احمد حاتم
احمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم، صوراً جديدة في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.


 

وعلق علي الصوره قائلا:"المصري يكسب ولا عادي".


 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان ولا بختار استعداد لطرحهفى السينمات خلال شهر أكتوبر.

الأغنية من غناء على لوكا وكلماته ومن ألحان بيرى ومن توزيع بدر مصطفى ومكساج أسامة طارق.
 

طرح الفيلم شهر أكتوبر 

 

واستقر صناع فيلم "حسن المصرى" على عرضه فى أكتوبر المقبل حيث بدأ فريق العمل فى طرح الدعايا التشويقيةللعمل و يكملها فى الفترة المقبلة. 

وكان الفنان أحمد حاتم قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عنالبوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري. 

 

وظهر أحمد حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعاً بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مشعايز غير سكوت"، والفيلم من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بينمصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

 

"أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت" هذه الجملة الملحقة بالبوستر التشويقي لفيلم حسن المصري وملامح حاتمالتي تعبر عن مزيج من الجدية والحدة والحزن، تنبئ جميعاً بشخصية درامية تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليةكما تحمل بداخلها حزناً دفيناً، وتساهم الخلفية ذات الألوان الساخنة في إضافة جو من الإثارة والغموض حولالشخصية. 

 

 

فيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي ويشارك حاتم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهمفيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

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