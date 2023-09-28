انهيار فرنسي وأمريكي.. لوموند: الغرب يتراجع على الجبهتين السياسية والعسكرية

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الخميس، أن الغرب يتراجع على الجبهتين السياسية والعسكرية بسبب الفشل في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن “انسحاب القوات الفرنسية من النيجر بعد عامين من انسحاب الأمريكيين من أفغانستان يتحدث عن تراجع الغرب، وهو ليس عسكريا فحسب، بل سياسيا ودبلوماسيا أيضا“.

ولفتت إلى أن “الصراع في أوكرانيا جزء من هذا التراجع ويؤدي إلى تفاقم عواقبه”.

وأضافت أن الغرب مجبر على تقديم تنازلات في العديد من القضايا بسبب رفض سياساته من قبل الجنوب العالمي.

وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم هذا الوضع.