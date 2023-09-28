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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يحقق الفوز الأول في الدوري أمام فاركو

المصري
المصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد في المبارة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد سيطرة كاملة على الكرة والفرص.

ووصلت نسبة استحواذ المصري لـ 63 % مقابل 37 % لصالح فريق فاركو.

وصل فريق المصري البورسعيدي للمرمي 14 مرة وسدد 4 كرت فقط بشكل صحيح في حين وصل فريق فاركو 10 مرات وسدد كرتين فقط بشكل صحبح.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولي برباعية أمام الاهلي فيما يحل فريق فاركو بالمركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

المصري فاركو الدوري المصري المصري البورسعيدي

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