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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تشارك بالنسخة الرابعة والعشرين للمنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) في نسخته الرابعة والعشرين، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في الفترة من 25-28 سبتمبر الجاري، والذي تضمن مشاركة  عدداً كبيراً من السلطات التنظيمية في المجال الرقابي على المستلزمات الطبية، جاء على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، و اليابان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات الرائدة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية.

وخلال المنتدى، تم مناقشة المسارات التنظيمية المتخصصة، ومناقشة مستجدات الأجهزة المخصصة لمجموعات معينة من المرضى، 
والمستلزمات الطبية المبتكرة،
وأدوات العمل التنظيمية لتعزيز الابتكار، وتم عرض التحديثات التنظيمية من قبل الأعضاء المشاركين، بما في ذلك التحديثات الصادرة من مجموعات العمل التابعة للمنظمة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء.

وقد شاركت الدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، في سلسلة من الاجتماعات خلال تلك الفترة، وشاركت الحضور بعرض تقديمي عن أحدث التطورات بالإطار التنظيمي الخاص بالمستلزمات الطبية في مصر، من خلال اختصاصات هيئة الدواء المصرية التنظيمية والتنفيذية والرقابية، وتطور الصناعة المحلية للمستلزمات الطبية، والإجراءات المتخذة نحو تعميقها.

وتمت الإشادة، من قبل السادة الحضور، بتوافق الإطار الرقابي والقواعد والإجراءات المعمول بها بمصر فيما يخص المستلزمات الطبية مع القواعد العالمية المعتمدة من المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية والمطبقة بالدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية  (IMDRF) يهدف إلى تسريع التنسيق والتقارب للقواعد الدولية المنظمة للمستلزمات الطبية؛ لإتاحة نموذج تنظيمي فعال للمستلزمات الطبية يستجيب للتحديات الناشئة، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة والسلامة.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو دعم سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذلك تبادل واكتساب الخبرات في مجال المستلزمات والمستحضرات الطبية من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية.

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