عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نواب رئيس جامعة الأزهر: قطاع الطب يتحمل مسئوليات كبيرة تجاه خدمة المرضى

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

شارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين، في فعاليات المؤتمر المشترك السنوي لأقسام الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر (القاهرة -  بنين - بنات - دمياط). 

النهج متعدد الأبعاد للطب النفسي

يقام المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "النهج متعدد الأبعاد للطب النفسي" وبالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي برئاسة الدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور المؤتمر من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشاد صديق بجهود أساتذة الطب النفسي وأهمية تلك الجهود التي تتحمل عبئًا كبيرًا في علاج المريض النفسي، لافتًا إلى أن جهود قطاع الطب النفسي لا ينتهي دورها عند علاج المريض النفسي وحسب، بل يتخطى ذلك إلى علاج المريض والأسرة.

وثمن نائب رئيس الجامعة جهود أطباء الطب النفسي جميعُا مقدمًا التحية إلى الدكتور محمود حمودة، رئيس القسم الأسبق، في النهوض والارتقاء بمنظومة الطب النفسي، إضافة إلى جهوده الملموسة في دعم وحدة التعليم الطبي المستمر التي تأسست عام 1977م بقرار من المغفور له الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وزير شئون الأزهر آنذاك.

ورحب الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالحضور جميعًا، وثمن الجهود الحثيثة التي تقوم عليها أقسام الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر في النهوض والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أن قطاع الطب بجامعة الأزهر بمختلف تخصصاته يتحمل مسئوليات كبيرة تجاه خدمة المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه الجهود كانت واضحة وملموسة في ظل أزمة كورونا شهد لذلك القاصي والداني.

ورحبت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، بالحضور، وعبرت عن سعادتها بالتكامل القائم بين كليات الطب بجامعة الأزهر، بدعم من فصيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة، ودعم متواصل من نواب رئيس الجامعة، ووجهت الشكر لفريق عمل هذا المؤتمر.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

نائب رئيس جامعة الأزهر: لايوجد طالب بكليات القمة إلا ويستفيد من «العلوم»|صور

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين، بحضور المؤتمر، معبرًا عن فخره برواد الطب النفسي والقامات العلمية الكبيرة، مؤكدًا أن قامات الطب النفسي بجامعة الأزهر نماذج مضيئة في جميع المنابر الإعلامية ولهم دور تنويري في المجتمع، وتمنى عميد كلية طب البنين للمؤتمر التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تسهم في خدمة المرضى محليًّا وإقليميُّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور رؤساء المؤتمر الدكتور رضا رشدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين القاهرة، والدكتورة تغريد الشافعي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنات القاهرة، والدكتور محمد أبو العباس، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين دمياط، وبحضور قامات الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات الطبية الكبيرة التي أسهمت في دعم قطاع الطب النفسي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

الأزهر جامعة الأزهر كليات الطب الدكتور محمود صديق المؤتمر المشترك السنوي لأقسام الطب النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

أستاذ بجامعة الأزهر للطلاب الوافدين: الإسلام كرم المرأة وأوصى بها خيرا

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورتي إعداد الداعية المعاصر والبرنامج التأسيسي للأئمة الوافدين

كرمه الرئيس السيسي.. معلومات عن العالم الأزهري الحاصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى

شيخ الأزهر يعزي العراق في ضحايا حادث حريق محافظة نينوى

«تدريس النص الرقمي» أحدها.. توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكليتي اللغة العربية بالأزهر

شيخ الأزهر في احتفال المولد النبوي: التاريخ لم يسجل وجود مجتمع بلا خلاف أو صراع.. القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس.. وهذه الحكمة من إرسال الله الأنبياء للبشر

المولد النبوي الشريف.. صفات الرسول الجسدية ومعلومات عن سيد البشر

تخطت حدود الزمان والمكان.. شيخ الأزهر يرد على أكذوبة غربية|فيديو

ترشيحاتنا

تييري هنري يمدح محمد صلاح ويُفاضل بينه وبين هازارد

هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

مايا مرسي: 11 ألف مشروع إقراض وادخار بنكي للسيدات في مصر

صندوق النقد الدولي يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات

بعد الهزيمة من المصري .. أول رد فعل من فاركو عبر فيسبوك

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك نتيجة استخدام حقنة مضاد حيوي واحدة؟

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ