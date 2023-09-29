تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ما عقوبات المخالفين للتوقيت الشتوي؟ يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات الخاصة بمخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي اليوم، وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

مواعيد فتح وغلق المحال العامة

وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي، يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

فيما سيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن تستمر خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

هذا بالإضافة إلى فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

حالات استثنائية للتوقيت الشتوي

يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن من مواعيد التوقيت الشتوي، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما سيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

ما عقوبة المخالفين للتوقيت الشتوي؟

وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما.

وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

يذكر أن التنمية المحلية، قد أطلقت خلال الأيام الماضية، حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة.