الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تواجه اختبار الحفاظ على الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه اختبار الحفاظ على الديمقراطية.

جاء ذلك خلال تكريم، جو بايدن، أمس /الخميس/ في خطاب ألقاه في تيمبي بولاية أريزونا، السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، قائلا إن أمريكا "تفتقد جون الآن".



ونقلت تلك الكلمة شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي قالت في الوقت نفسه إنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن تمويل من خطة الإنقاذ الأمريكية لبناء مكتبة جديدة تكريما للسيناتور الراحل ماكين بالشراكة مع معهد ماكين وجامعة ولاية أريزونا.



وأضاف بايدن في كلمته: "فكرت في مدى افتقاد أمريكا لجون الآن وكم كانت أمريكا بحاجة إلى شجاعة جون وبصيرته ورؤيته فكرتُ فيما دافع عنه جون، وما ناضل من أجله، وما هو على استعداد للموت من أجله وفكرت فيما ندين به لجون وما أدين به له، وما ندين به لبعضنا البعض كأمريكيين أيضاً"، موضحا أن قوة ماكين لا تزال تلامس قلبه وضميره.



وأوضح بايدن "أمريكا تواجه اختباراً يطرح السؤال التالي ماذا سنفعل للحفاظ على ديمقراطيتنا؟، هل يمكننا، كما كتب جون، ألا نستسلم أبدًا؟، هل سنختبئ من التاريخ ونصنع التاريخ؟ هل سنضع الحزبية جانبا ونضع البلد أولا؟ أقول إنه يجب علينا ذلك وسنفعل ذلك".



وقد قاطع نشطاء المناخ الرئيس جو بايدن أثناء إلقائه تصريحاته، حول إرث السيناتور الراحل جون ماكين. وبينما حث بايدن الجمهور على "تنحية الحزبية جانباً، ووضع الدولة في المقدمة"، وقف أحد المحتجين ودعا بايدن إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الوقود الأحفوري.

ووعد بايدن الناشط البيئي بمناقشة هذه القضية معه لاحقاً.



وشدد الرئيس بايدن -في خطابه- على أن الديمقراطية ليست سهلة على الإطلاق، وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب، وبغض النظر عن الحزب، فهذا يعني احترام الانتخابات الحرة والنزيهة وقبول النتيجة الفوز أو الخسارة.



ومضى بايدن في التأكيد على ضرورة رفض ونبذ العنف السياسي.. قائلا "مثل هذا العنف غير مقبول أبداً في أمريكا إنه غير ديمقراطي ولا يجب أبداً تطبيعه ومن أجل الحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة، سيتعين علينا وضع الحزبية جانباً وبلادنا أولاً".



وحث بايدن الناخبين على المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة، قائلاً إن "الرد على التهديدات التي نواجهها هو المشاركة ليس الجلوس على الهامش بل ببناء تحالفات ومجتمع لنذكر أنفسنا بأن هناك أغلبية واضحة منا تؤمن بديمقراطيتنا ومستعدة لحمايتها".

