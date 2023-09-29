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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق العام الدراسي الجديد غداً في 240 مدرسة بكفر الشيخ

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

استعدت مدارس محافظة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي 2023-2024م، بـ240 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
 

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وتستقبل 240 مدرسة "تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين"  بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت، طلاب الصفوف الأولى فقط، " الأول الابتدائي  والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني ب 240 مدرسة، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها  2298  مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشدداً  على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.


وأكد عبدالله، أن الطلاب الذين تستقبلهم المدارس في أول يوم دراسي، طلاب الصفوف الأولى فقط سواء غداً السبت ب 240 مدرسة، أو بعد غد الأحد بـ 2298 مدرسة، على أن يتم حضور جميع الطلاب بكل الصفوف والمراحل يوم الإثنين المقبل.

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