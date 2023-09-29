أخبار الفن.. سوما تكشف مساندة أصالة لها فى مرضها.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

غادرت المطربة أنغام القاهرة منذ قليل متوجه إلى الكويت استعداد لإحياء حفلها المنتظر مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر فى دورته الأولى.

وحرصت أنغام على نشر صورة لها أثناء توجهها إلى الكويت، مؤكدة على استعدادها التام لإحيائها الحفل الذى تم الغعلان عنه منذ عدة أسابيع.



أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا مساء أمس بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والاعلاميين.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها يا أنا يا لأ، بحبه، ده لو اتساب، الحوت، الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكره، قمرين, العالم الله, نور العين, أيام وبنعشها, وهي عاملة ايه دلوقت, يدق الباب, كل سنة بقى وانت طيب, اللي عدي, تنسي واحدة , واختتم الحفل باغنية هتدلع.

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم فوي فوي فوي لمحمد فراج و وش في وش لمحمد ممدوح تايسون.



كما شهدت المنافسة بين بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدي وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

شيعت منذ قليل جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام من مسجد الخاشقجي ببيروت.

وحضر الجنازة أفراد أسرتها وعدد من أصدقاء العيلة المقربين.

أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل أمام متحف الحضارة.



الحفل يقام بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.

حرصت المطربة سوما على تقديم الشكر للمطربة أصالة على ما قدمته لها من دعم معنوي خلال أزمتها الصحية الأخيرة.



وأضافت سوما خلال ندوتها بصدى البلد أن أصالة من أكثر الفنانات حرصا على التواصل معها خلال أزمتها الصحية وكانت دائما متابعة لحالتها أولا بأول.





تعرض مطرب المهرجانات عنبة لوعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.



ونشرت الصفحة الرسمية لعنبة صورة له من داخل المستشفى عبر خاصة الإستوري بموقع الصور الشهير إنستجرام: ادعوا لعنبة بالشفاء.

