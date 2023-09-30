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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو|انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال ساعات..الدستور يكفل لـ السيسي حق الترشح بالانتخابات..المفتى: لو عشنا فى عهد النبي لكنا مثل الصحابة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

كيف كان النبى فى صِغره وطريقة لعبه مع الأطفال؟ مفتى الجمهورية يجيب
تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى مرحلة الطفولة وكيف كان لعبه وكيف كان محبوبا. 
 

المفتي ينتقد الفضاء الإلكتروني: ضيع القيم وأبعد الشباب عن التعلم والتجارب
انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الفضاء الإلكتروني حيث يعتبره ضيع الكثير من القيم وإبعاد الشباب عن الكثير من التجارب. 
 


المفتى: لو عشنا فى عهد النبي لكنا مثل الصحابة مع الرسول
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كل تفاصيل حياة النبي كانت قدوة وأسوة حسنة في بيته وصلاته وعلاقته بجيرانه.
 

التموين : معارض أهلا مدارس رسالة قوية عن الصناعة المصرية
قال أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المعارض التي تطلقها الدولة، تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم المنتجات والسلع بأسعار أقل من السوق.
 

فيضانات تجتاح 3 دول.. هل تتأثر مصر بالعاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان؟
فيضانات قوية ضربت العديد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وقعت فيضانات في مدينة إسطنبول بـ تركيا بعد هطول الأمطار الغزيرة، وتشهد مدن باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات قوية.
 

الناس عارفة| تصريح مفاجئ من مصطفى قمر عن خلافه مع طارق الشناوي
‏قال الفنان مصطفى قمر، إنه يوجد خلاف بينه وبين الناقد الفني طارق الشناوي والأمر ليس خلافا فنيا ولكنه خلاف شخصي وكل الناس تعلم هذا الكلام قائلا :"يلا ربنا يسامحه"، ‏حسبما أذاعت ‏فضائية العربية.
 

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع
وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة هامة وعاجلة للشعب المصرى.
 

بكري: المادتان 140 و241 من الدستور تكفلان حق الرئيس السيسي للترشح في انتخابات 2024
قال الإعلامي مصطفى بكري إنه وفقا للمادة 140 و241 من الدستور، يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.  
 

2 طن | دخول 2000 كيلو جرام ذهب إلى مصر لهذا السبب
كشف الإعلامي محمد علي خير، تفاصيل مبادرة الحكومة إعفاء المواطنين من الذهب القادم من الخارج.
 

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجاة للمصريين بشأن انقطاع التيار
أكد الإعلامي محمد علي خير، أن هناك مصدر بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب.
 

اخبار التوك شو الانتخابات أزمة انقطاع الكهرباء الدكتور شوقى علام مفتى الذهب الرئيس السيسي

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