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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرخص بـ 9 مليون دولار.. أغلى سيارات في العالم تشعل السوشيال ميديا

أغلى سيارات في العالم
أغلى سيارات في العالم تشعل السوشيال ميديا

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستعرض أغلى السيارات في العالم، والتي اتسم بعضها بتصاميم جذابة ومثيرة.

Rolls-Royce Boat Tail

وبحسب الفيديو المتداول، استعرض خبير السيارات محمد بداح الهاجري، أغلى السيارات في العالم والتي يتم إصدارها بأعداد محدودة، وأحد السيارات المعروضة في الفيديو هي "Rolls-Royce Boat Tail"، وهي سيارة فاخرة وحصرية تم تصميمها خصيصًا لصاحبها. 

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تُعتبر هذه السيارة مثالًا رائعًا على الحرفية والفخامة التي تتميز بها شركة رولز-رويس. تمتاز السيارة بتفاصيلها الدقيقة والتصميم الأنيق، وتقدر قيمتها بمبلغ يصل إلى عدة ملايين من الدولارات.

Bugatti La Voiture Noire

بالإضافة إلى سيارة "Bugatti La Voiture Noire"، والتي تُعتبر تحفة فنية فريدة من نوعها. تتميز هذه السيارة بتصميمها الأنيق والعصري، وقد أعلن محمد بداح الهاجري عن سعرها بمبلغ يقدر بحوالي 18.68 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في العالم.

باجاني زوندا إتش بي بارشيتا

ومن بين السيارات الأخرى المعروضة في الفيديو، سيارة "باجاني زوندا إتش بي بارشيتا"، والتي تعتبر سيارة خارقة حصرية وفريدة من نوعها، وتقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار.

 كما يتضمن الفيديو سيارة "SP Automotive Chaos"، وهي أول سيارة فائقة مصنوعة في اليونان، وتقدر قيمتها بحوالي 14.4 مليون دولار.

وتحدث عن سيارة "رولز رويس سويبتيل" التي تعد واحدة من أغلى السيارات في العالم، حيث كان سعرها المعلن حوالي 13 مليون دولار. وتقدر قيمتها بحوالي 9.2 مليون دولار.

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