أيهما أفضل وبالأسعار .. مقارنة بين بيجو 5008 وستروين C5

تقدم عمالقة تصنيع السيارات الفرنسية بيجو وستروين، العديد من الطرازات المتنوعة بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، ومنها النسخة الشهيرة بيجو 5008 والسيارة الفرنسية الانيقة ستروين C5 ايركروس موديل 2023.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين بيجو 5008 وستروين C5 ايركروس من ناحية الاسعار الرسمية وابرز المواصفات الفنية.

بيجو 5008 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي "تيربو".

ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

دفع أمامي.

قوة 165 حصانا.

عزم دوران 240 نيوتن متر.

السرعة القصوى 206 كيلومتر في الساعة.

التسارع من 0 لـ 100 في زمن 9.2 ثانية.

استهلاك الوقود 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو.

سعة 1600 سي سي.

قوة 165 حصانا.

240 نيوتن متر من عزم الدوران.

نوع الجر "أمامي".

سرعة قصوى 201 كيلومتر في الساعة.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية.

ناقل سرعات من 6 نقلات أوتوماتيكية.

استهلاك الوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر بيجو 5008 وستروين C5 ايركروس موديل 2023 الرسمي في مصر

بيجو 5008 موديل 2023

سعر بيجو 5008 موديل 2023

الفئة الاولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,564,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,694,990 جنيه .

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,859,990 جنيه .

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,869,990 جنيه.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

سعر ستروين C5 ايركروس موديل 2023

الفئة الاولى C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,340,000 جنيه.

الفئة الثانية C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,465,000 جنيه.

الفئة الثالثة C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,515,000 جنيه.

الفئة الرابعة C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,615,000 جنيه.