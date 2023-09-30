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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة ملاكي على الإقليمي بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في حادث سيارة ملاكي في الجيزة، حيث شهد الطريق الدائري الإقليمي بجنوب الجيزة حادث سيارة ملاكي نتج عنه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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إصابة 4 أشخاص في حادث بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث سيارة ملاكي على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الصف جنوب الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث سيارة ملاكي بعد مخرج مدينة الصف على الطريق الدائري الإقليمي، وإصابة 4 أشخاص جراء الحادث.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الملاكي على الطريق الدائري الإقليمي بالمكان المشار إليه في اتجاه طريق السخنة، ونتيجة لإختلال عجلة القيادة في يد قائدها، نتج عنه وقوع حادث السيارة وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.
 

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