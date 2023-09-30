إكتشافات واستثمارات جديدة.. كيف ستتحول مصر الي دولة منتجة لكافة المنتجات البترولية؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضية.

وخلال السطور التالية يكشف موقع صدى البلد، حجم الإنتاج والإستهلاك اليوم للمنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحسب تقارير وزارة البترول الصادرة منذ أيام حول نشاط الإنتاج والإستكشاف خلال العام المنقضي، وأيضا بعد طرح مناطق جديدة للتنقيب أول أمس.

حيث أكدت الوازرة أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال العام المنقضي

بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 5ر79 مليون طن بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و 1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى

تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار على النحو التالى :

تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى ):

بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار.

مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة):

بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب يومياُ من خلال حفر 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 87 مليون دولار.

تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية:

بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي حوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 مليون دولار.

توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)

بهدف استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 43 مليون دولار.



صادرات مصر من الغاز الطبيعى تحقق رقماً قياسياً

تم تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق .. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 4ر8مليار دولار بالمقارنة بـنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.

وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في اغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

تأمــين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز بزيادة 6% في اجمالى الاستهلاك

استمراراً لما تشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من امدادات الوقود فقد تم خلال العام الوفاء بإحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، و بلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 5ر35 مليون طن من المنتجات البترولية و 6ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى .

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز الطبيعى:

تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

توصيل الغاز الطبيعى الى 1ر1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي

200 منطقة جديدة تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة

استمرار إطلاق الغاز الطبيعى في قرى مبادرة حياة كريمة

185 قرية تستفيد بالغاز في مبادرة حياة كريمة

بدء مد شبكات الغاز فى 700 قرية بمبادرة حياة كريمة