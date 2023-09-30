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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الدراسة بالجامعة التكنولوجية .. محاضرات تعريفية للطلاب الجدد على التخصصات .. وإعلان الجداول

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية: الدراسة ستبدا غدا بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية

 

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية: تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة

 

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الجامعة قد قامت بالإعلان عن جداول محاضرات الفصل الدراسى الأول

 

استقبلت الجامعات الطلاب اليوم وسط أجواء من الاحتفاء  والترحيب بالطلاب ، حيث حصدت اليوم ثمرة جهودهم التي بذلتها على مدار الفترة الماضية لاستقبال الطلاب ، وكان لاستقبال الطلاب الجدد أجواء خاصة حيث كان هناك نوع من الإرشاد والدعم لهم من قبل إدارة الكليات والطلاب القدامى،  بينما كان من أبرز ما شهدته الجامعات لاستقبال الطلاب هي تحية العلم.

قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الجامعة تستقبل هذا العام الدفعة الثانية من طلاب الجامعة حيث أن الجامعة حديثة العهد وأن هذا هو العام الثاني علي إنشائها.

واوضح الجوهري أن الدراسة ستبدا بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية للفرقة الثانية غدا الاحد، بينما سيكون أول يوم دراسة لطلاب الفرقة الاولى  يوم الثلاثاء الساعه 10 صباحا، بالمحاضرة التعريفية بالمدرج الرئيسي بالجامعة.

واشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة تضم كليتين أساسيتين هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وأشار إلي أن كلية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم اقسام (قسم تكنولوجيا المعلومات - قسم تكنولوجيا السكك الحديدية -  قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج - قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية) ، بينما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية اقسام (قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية  - قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية - قسم تكنولوجيا مساعد تمريض - قسم تكنولوجيا تركيبات اسنان).

بينما قالت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعة انتهت من استكمال البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات للجامعة، لاستقبال الطلاب في أول إيام العام الدراسي الجديد اليوم ، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

واشارت الى انه تم تجهيز المسرح و جميع القاعات الدراسية وايضا زيادة عددها، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، والقيام بتزويدها بأحدث الأجهزة، حيث تم عقد الشراكات المختلفة مع الهيئات و المؤسسات الصناعية من أجل توفير الفرص التدريبية الخاصة بالطلاب لتحقيق اهداف استراتيجية الجامعة استعدادًا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم؛ لـ صدى البلد على استعداد الجامعة، لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة، فضلا عن انتهاء جميع الترتيبات اللازمة، لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد.

وفي إطار متصل قال الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة قد قامت بالإعلان عن جداول محاضرات الفصل الدراسى الأول  للعام الدراسى 2024/2023، من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

واوضح الشيخ، أن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

وكشف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن المصروفات الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث بلغت المصروفات الدراسية للفرقة الدراسية الأولي 15 الف جنيه، وهي نفس القيمة للفرقة الدراسية الثانية (15 ألف جنيه)، بينما جاءت مصروفات الفرقة الدراسية الثالثة 20 ألف جنيه، ومصروفات الفرقة الدراسية والرابعة 20 ألف جنيه.

وكان قد ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه د. أيمن عاشور بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد .

ووجه الوزير أيضًا بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

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