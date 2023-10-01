زيلينسكي: النصر قادم في الحرب ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن النصر قادم في الحرب ضد روسيا، مؤكدا أن الشجاعة والوحدة هي الأشياء التي يجب ألا تخسرها أوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة يوم المدافعين، وهو العيد الوطني لتكريم المحاربين القدامى والجنود الذين سقطوا، أكد زيلينسكي على أهمية الوحدة والتفاؤل مع استمرار القتال.

قال الرئيس الأوكراني، إن “وحدتنا لابد أن تمكننا من قطع الطريق كله لطرد المحتل من أرضنا، وسوف نفعل ذلك.. ولن تدفع أوكرانيا مرة أخرى أبداً ثمن مستقبل أبنائها، وسيادتها، وإرادتها مقابل وعود وهمية بالسيادة على أراضيها”.

وأضاف زيلينسكي: “الشجاعة والمرونة والوحدة هي الأشياء التي يجب ألا نخسرها حتى لا نخسر أوكرانيا”.