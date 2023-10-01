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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام تعاملات اليوم

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية اليوم

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد،مسجلا نحو 32.46جنيه للشراء و32.72 جنيه للبيع مقابل 32.61جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع  بزيادة 9 قروش.

زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 37.45 جنيه للشراء و 37.85 جنيه للبيع مقابل 37.53 جنيه  للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 32 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.55 جنيه للشراء 33.93جنيه للبيع مرتفعا بقيمة 21 قرشا مقارنة الخميس الماضي.

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استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 1 أكتوبر 2023

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أسعار العملات العربية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .
بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.46 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصراليوم نحو 37.45 جنيه للشراء و 37.85 جنيه للبيع

 وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 33.55 جنيه للشراء و33.93جنيه للبيع.


 أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد نحو 32.60 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع مقارنة 32.67 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 4 قروش.

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 37.61 جنيه للشراء و37.75 جنيه للبيع مقارنة 37.59جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 16 قرش.

 سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 33.69جنيه للشراء و33.81جنيه للبيع.

العملات العملات الاجنبية الدولار اليورو جنيه

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