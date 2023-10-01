انتهى كل شيء.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف مفاجأة بشأن موت زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد لا يكون على قيد الحياة بحلول الوقت الذي توقِّع فيه سلطات البلاد وثيقة الاستسلام.

وأضاف ريتر: "لن يكون زيلينسكي حاضرا عندما تستسلم كييف، وسيوقع شخص آخر على الوثيقة. إما أن يُقتل أو يتنحى... بالنسبة له، انتهى كل شيء، ومن يأتي مكانه سيكون في عداد المفقودين”.

وأوضح أن “شروط اتفاق السلام سيمليها الجانب الروسي”.

وأشار ريتر إلى أنه لا يمكن لواشنطن وبروكسل إلا أن تفهما أنهما لن تكونا قادرتان على هزيمة موسكو في ساحة المعركة، لذلك من الضروري قبول الواقع كما هو.