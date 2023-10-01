مفوض الاتحاد الأوروبي يشارك زيلينسكي في تكريم أرواح الجنود في كييف

وصل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، الأحد إلى كييف، ملتقيًا الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية ديمتري كوليبا.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة “إكس”: "أتشرف بزيارة كييف ولقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي والوزير ديمتري كوليبا وحضور مراسم ذكرى الجنود القتلى".

وأضاف بوريل أن زيارته تهدف إلى التعبير عن دعمه لأوكرانيا.

وخلال الزيارة، كرم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن وطنهم، ووضع الزهور على جدار استعادة الجزر في أوكرانيا في ساحة ميجيليفسكا في كييف.

ووصل بوريل أمس السبت في زيارة غير معلنة إلى مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى كييف.