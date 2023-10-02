صحف السعودية| حريق يلتهم مبني مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين درع السِند 2023 مع باكستان

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

كشفت «بيانات» إحصائية حديثة أن إجمالي قيمة الفرص التنموية والمبادرات (مساهمات القطاع العام، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص) على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية، منذ انطلاقتها في 23 مارس الماضي حتى يوم أمس، قد بلغ 451 مليون ريال في 138 فرصة، وبـ 8 ملايين مستفيد.

أشارت البيانات الإحصائية الحديثة للمنصة السعودية، إلى أن إجمالي الفرص التنموية المتبناة في القطاعين العام، وغير الربحي، حتى يوم أمس، 13 فرصة، بقيمة إجمالية 983 ألف ريال، بإجمالي 9 آلاف مستفيد، موزعة على النحو التالي: القطاع العام فرصتان، بقيمة 59 ألف ريال، و28 مستفيدًا، والقطاع غير الربحي 11 فرصة، بقيمة 923 ألف ريال، و9 آلاف مستفيد.

أوضحت البيانات أن الجهات المسجلة في المنصة نحو 1360 جهة، موزعة على النحو التالي: القطاع الخاص 955 جهة، القطاع غير الربحي 320 جهة، والقطاع العام 85 جهة، وتهدف المنصة لتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلق أثر أعمق عبر توجيه مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في تلبية الأولويات التنموية بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، لتعزيز مساهمة الشركات في تقديم أدوار داعمة لممكنات ذات أثر على التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية.

وذلك علاوة على تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على المشاريع الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، وخلق نماذج يحتذى بها في مجتمع قطاع الأعمال في السعودية، وقياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وكانت السعودية أحرزت تقدماً بنحو 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لتحقق المركز الـ20 عالميًا، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023م، ونفذ أكثر من 18ورشة عمل عن بعد للتدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش تدريب حضورية في مناطق المملكة «الرياض، ومكة المكرمة، والجوف».

وفي خبر آخر، تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، من إزالة 10.565.178 ملايين محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 (يوليو - سبتمبر).

تعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم «داعش» الإرهابي في نشره 4.621.916 ملايين محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته «هيئة تحرير الشام» الإرهابية بنشر 3.888.863 ملايين محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم «القاعدة» الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.

كان تنظيم «داعش» الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، فيما سجّل تنظيم «القاعدة» الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023.

صحيفة المدنية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم.

وأعرب الجاسر، في كلمة له خلال الحفل عن سعادة المملكة باستضافة هذا الحدث المهم، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة الكبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجستية.

وأكد دور رؤية المملكة 2030 في قيادة التحوّل الاستثنائي للصناعة البريدية في المملكة، مشيراً إلى إطلاق ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في العام 2021، فيما شهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع قطاعاتها إصلاحات كبرى وقفزات نوعيّة لرفع كفاءتها التشغيلية ومؤشرات أدائها ونمو أعمالها.

وفي خبر آخر، طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة طريف في السعودية، 5 فرص استثمارية متنوعة في مواقع متعددة من خلال منصة "فرص".

وأوضحت الأمانة أنَّ المواقعَ الاستثماريةَ، تشمل إنشاء وتشغيل وترميم عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

ودعت الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

صحيفة عكاظ

اندلع حريق هائل فجر اليوم الإثنين، بمبنى مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر شرقي القاهرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع النيران بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، فيما أكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإنقاذ عدد من المحاصرين في المبنى وسط أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق.

يذكر أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد الحريق حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وفي خبر آخر، تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين «درع السِند 2023»، الذي يُنفذ في قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.

واستعرض نائب قائد القوات الجوية، المعدات المشاركة، ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واطّلع على الاستعدادات والتحضيرات.

وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهماتهم القتالية على أكمل وجه، مشدداً على الحرص على سلامة التنفيذ.