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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد دخول المدارس.. أطعمة ضرورية تساعد في زيادة مناعة طفلك

الأطفال
الأطفال

بعد دخول الأطفال إلى المدارس، يصبح تعزيز مناعتهم أمرًا مهمًا؛ للحفاظ على صحتهم

وهناك بعض الأطعمة التي تعتبر ضرورية لزيادة مناعة طفلك، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، وهي كالتالي: 

1. الفواكه والخضروات: 

تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة. ويجب تشجيع طفلك على تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مثل التفاح والبرتقال والبطاطس الحلوة والسبانخ والجزر والبروكلي.

2. البروتينات الصحية:

البروتينات الصحية مثل اللحم المشوي والدجاج والسمك والبيض والحمص والفاصوليا تساهم في بناء وتقوية الجهاز المناعي للطفل. ينبغي تضمين مصادر البروتين الصحية في وجبات الطفل بانتظام.

3. المكملات الغذائية: 

قد يكون من الصعب على الأطفال الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة من الطعام وحده. في بعض الحالات، يمكن أن تكون المكملات الغذائية مفيدة لتعزيز المناعة. يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية للأطفال.

4. الزبادي واللبن: 

الزبادي واللبن يحتويان على البروبيوتيك والكالسيوم والفيتامينات التي تعزز مناعة الطفل وتحميه من العدوى. يفضل اختيار الزبادي ذو العلامة التجارية الطبيعية ومنخفض السكر.

5. المكونات ذات الألياف العالية: 

تعزز الألياف الغذائية الصحية هضم الطفل وتعزز صحة الأمعاء والجهاز المناعي. يمكن العثور على الألياف في الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل والفواكه والخضروات.

6. العسل: 

يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الطفل. يمكن استخدامه كمكون في الشاي أو الزبادي أو تغميس الفواكه.

يجب أن تكون التغذية المتوازنة والمتنوعة هي الهدف الرئيسي لتعزيز مناعة الطفل. 

كما يجب ممارسة النشاط البدني المنتظم والممارسة النوم الجيد والحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالإرشادات الصحية العامة للوقاية من الأمراض. 

وإذا كان لديك أي قلق بشأن صحة طفلك أو نظامه الغذائي؛ فيُنصح بالتشاور مع طبيب الأطفال أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات مخصصة وفقًا لاحتياجاته الفردية.

 بعد عودة المدارس.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

بعد عودة الأطفال إلى المدارس، يصبح من المهم اتخاذ إجراءات لحماية طفلك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. 

وإليك بعض النصائح للمساعدة في الوقاية من هذه الأمراض:

1. تعزيز النظافة الشخصية: 

يجب تعليم الطفل أهمية غسل اليدين بشكل منتظم وباستخدام الصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل. يجب أن يتعلم الطفل أيضًا كيفية تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال باستخدام الكوع الداخلي أو ورقة منديل ورميها بعيدًا فورًا.

2. التوعية بممارسات النظافة في المدرسة: 

يجب على الأطفال أن يتعلموا أيضًا ممارسات النظافة في المدرسة. وفي حالة عدم وجود وسائل لغسل اليدين في الفصل الدراسي، يمكنهم استخدام مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول.

3. التطعيمات: 

ينصح بتحديث جميع التطعيمات الأساسية لطفلك وفقًا للجدول الزمني الموصى به. فالتطعيمات المناسبة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتقليل شدة المرض في حالة الإصابة.

4. الحفاظ على نظام غذائي صحي: 

يجب توفير غذاء متوازن ومغذٍ لطفلك الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة. يساعد النظام الغذائي الصحي على تعزيز جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.

5. الحفاظ على نمط حياة صحي: 

ينبغي التأكد من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم الجيد والراحة والنشاط البدني المنتظم. يعزز نمط حياة صحي قوة جهاز المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة الطفل.

6. تجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابين: 

يجب توجيه الطفل لتجنب الاختلاط المباشر مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا في حالة إمكانية ذلك. قد تقلل هذه الخطوة من احتمالية العدوى.

7. تعزيز النظافة في المنزل: 

يجب مسح الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل الأجهزة الإلكترونية وأثاث المنزل بمنظفات مناسبة بانتظام. كما ينصح أيضًا بتهوية المنزل وتنظيف الهواء بشكل منتظم.

8. تعزيز النظافة الشخصية للطفل: 

يجب تشجيع الطفل على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، مثل فرشاة الأسنان أو أدوات الطعام. يجب أيضًا تنظيف وتعقيم الألعاب والأدوات التي يستخدمها الطفل بانتظام.

9. البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض: 

يجب تعليم الطفل أهمية البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وعدم الذهاب إلى المدرسة.

البروتين الصحي الصابون والماء الدافئ الشوفان روبي دخول المدارس

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