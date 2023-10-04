عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا بشكل غير مسبوق؛ بعد ما تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات لم يصل إليها منذ العام الماضي، إذ فقد سعر الأوقية ما يقرب من 240 دولارًا من أعلى سعر في مايو.

ومحليًا، يبحث الكثير في محلات الصاغة، عن سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة المصرية.

موضوعات متعلقة:

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وشهد سعر الذهب من عيار 21 بقوة؛ ليقترب من 2100 جنيه فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2150 جنيهًا فقط في محلات الصاغة، بعد 2850 في الذروة في أبريل الماضي بفارق 700 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما يبحث القرّاء عبر جوجل عن  سعر جرام الذهب عيار 18، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة، خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ليتجه بقوة نحو 1800 جنيه، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه،، ويبدأ اليوم من 1,843 جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في أغسطس الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويوميًا يبحث الآلاف منهم المقبلون على الزواج عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,469 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,160 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأربعاء : 1,851 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,440 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,200  جنيه.

الذهب

سعر الذهب عالميًا 

تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا لأول مرة منذ أواخر 2022 ، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,821.78 دولارا بعد 2056، بفارق يقرب من 240 دولارًا.

الذهب سعر الذهب عيار 21 الان الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

كولر يطيح بـ 11 لاعبًا خارج مواجهة الأهلي وإنبي بكأس مصر

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

موضوعات متعلقة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

السكر والأرز بـ 20 جنيها| مفاجأة بشأن الأسعار.. وقرار مرتقب لوزير التموين

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية| فما القصة؟

خطيرة وتسبب شلل لمدة 10 ثواني.. ما هي حلوى الموت الأسود؟| فيديو

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنورة ونظارة شمس| شاهد.. أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال بيومها العالمي

إطلالة دراماتيك.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب|شاهد

بملابس رياضية.. زوجة الحضري تبهر مُتابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة |شاهد

ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ