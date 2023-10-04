«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا بشكل غير مسبوق؛ بعد ما تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات لم يصل إليها منذ العام الماضي، إذ فقد سعر الأوقية ما يقرب من 240 دولارًا من أعلى سعر في مايو.

ومحليًا، يبحث الكثير في محلات الصاغة، عن سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة المصرية.

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الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وشهد سعر الذهب من عيار 21 بقوة؛ ليقترب من 2100 جنيه فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2150 جنيهًا فقط في محلات الصاغة، بعد 2850 في الذروة في أبريل الماضي بفارق 700 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما يبحث القرّاء عبر جوجل عن سعر جرام الذهب عيار 18، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة، خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ليتجه بقوة نحو 1800 جنيه، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه،، ويبدأ اليوم من 1,843 جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في أغسطس الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويوميًا يبحث الآلاف منهم المقبلون على الزواج عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,469 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,160 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 1,851 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,440 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,200 جنيه.

الذهب

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا لأول مرة منذ أواخر 2022 ، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,821.78 دولارا بعد 2056، بفارق يقرب من 240 دولارًا.