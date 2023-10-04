نقص الأسلحة وفشل الهجوم المضاد.. اليأس يسيطر على أوكرانيا

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن المزاج السائد في الحكومة الأوكرانية هو اليأس بسبب عدم كفاية إمدادات الأسلحة.

وأوضحت “بيلد” أن "المزاج في الحكومة الأوكرانية متقلب.. عندما تتحدث مع القادة، ترى، من ناحية، الامتنان للمساعدة الغربية، ومن ناحية أخرى، اليأس بشأن وتيرة عمليات التسليم ونقص الأسلحة الإضافية".

واضافت أن “الدعم العسكري لأوكرانيا لا يصل إلى المستوى الذي يسمح بالنجاح على الجبهة، وبالتالي فإن الهجوم المضاد لم يكن ناجحًا كما كان متوقعًا”.

ولفتت إلي أن “روسيا تمكنت من زيادة إنتاجها العسكري بشكل كبير على الرغم من العقوبات، ويمكنها إنتاج منتجات عسكرية أكثر من الغرب”.

وأكدت “بيلد” أن "الوضع بالنسبة لأوكرانيا لم يعد الآن أقل تهديدا، بل أصبح أكثر تهديدا".