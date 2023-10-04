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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تقارير عن خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تستسلم لـ الجيش الروسي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، بأن المزيد من جنود الجيش الأوكراني يستسلمون لـ الجيش الروسي.

وقالت المجلة الأمريكية، "أسر جنود لواء دبابات الحرس الأول التابع لمجموعة القوات الغربية الروسية مجموعتين من الجنود الأوكرانيين بالقرب من باخموت.. ويستسلم الجنود الأوكرانيون بأعداد متزايدة، وسط تقارير من مصادر أوكرانية عن خسائر فادحة على خط المواجهة”.

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وأشار إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع لجندي القوات المسلحة الأوكرانية يصل أحيانًا إلى عدة ساعات بسبب الخسائر الفادحة.

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وأضافت: "لاحظت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد التدريب المحدود للغاية الذي تلقاه المجندون الأوكرانيون قبل إرسالهم إلى الخطوط الأمامية، لأن الضباط الأوكرانيين أصروا على أن يتعلم المجندين في ساحة المعركة للتعويض عن افتقارهم شبه الكامل للتدريب".

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