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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يكشف نحافتها.. مي كساب تثير ضجة بفستان جديد | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مي كساب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت مي كساب، بفستان طويل وأنيق باللون الأزرق الغامق، وتميز الفستان بتصميم جذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي كساب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

 وإليكم صور مي كساب

مي كساب صور مي كساب إطلالات مي كساب اولاد مي كساب

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