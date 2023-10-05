كولر يتحدى: موديست لن يغير طريقة لعب الأهلي ويكشف كواليس الفوز أمام انبي

فجر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي العديد من المفاجآت عقب فوز المارد الأحمر على نظيره انبي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي نهائي كأس مصر بثلاثية التونسي على معلول والفرنسي انتوني موديست وإمام عاشور وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

كولر يكشف كواليس فوز الأهلي أمام انبي

قال السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بعد الفوز على إنبي:

الشوط الأول بدأ لاعبو النادي الأهلي المباراة بشكل مميز ونجحنا في تسجيل هدف أول وكان ينقصنا الهدوء والتركيز خصوصًا أن انبي كان يلعب على الهجمة المرتدة.

تابع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي: في الشوط الثاني نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن إنبي أجري تغييرات هجومية وبدأ إنبي في تنفيذ كرات هجومية خطيرة ولاعبي الأهلي بدأو الاستهتار على عكس بداية المباراة.

استطرد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي : سجلنا هدف ثالث وكانت المباراة قد انتهت والمهم بالنسبة لي وصول الأهلي إلى نهائي كأس مصر وفرصة اللعب على لقب جديد للقلعة الحمراء.

أضاف السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي : مباراة الإسماعيلي مباراة مهمة لنا وكل مباراة بالنسبة لي مهمة وعلى كل عنصر في الفريق اللعب من أجل مصلحة الفريق وليس مصلحته فقط وسعيد بدعم الجماهير ودائمًا يدعموا الفريق بشكل قوي.

كولر يرفض تغيير أسلوبه من أجل عيون موديست

وتحدث السويسري مارسيل كولر عن المهاجم الفرنسي للنادي الأهلي انتوني موديست وإمام عاشور بعد التسجيل أمام إنبي وقال:

من المهم أن نقوم بتأهيل موديست بدنيًا وقبل تعاقدنا معه كان يسعى للتأهيل لكن ليس كما نريد ونحاول زيادة الجانب البدني للاعب في أسرع وقت

وواصل السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي : موديست خلق 3 أو 4 فرص ولكن كان ينقصه الدقة ولن نغير فلسفتنا لأن اللاعب يؤدي بشكل جيد في ضربات الرأس.

اختتم كولر حديثه قائلا : إمام عاشور لاعب يملك قدرات كبيرة ويمكنه اللعب في أكثر من مركز وسامي قمصان أبلغني بأن إمام لعب في مركز الجناح ويملك القدرة على المراوغة وهي ميزة رائعة للاعب وإمام نجح في تسجيل هدف مميز للغاية وظهر بمستوى جيد في الدقائق التي شارك فيها.