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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تخطط لطرد 600 من موظفيها.. وآبل تقدم حلًا سريعاً لمشاكل iPhone 15

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هاتف رائد.. موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhone 15

تخطت سامسونج هاتفين في عام واحد فقط - هل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE أفضل بكثير من هاتف S21 FE من العام الماضي؟ نعم ولا فهناك العديد من الترقيات الرئيسية خاصة فيما يتعلق بالمعالج والكاميرا ، لكنه لا يزال ليس على مستوى هواتف S23 الحقيقية (أو حتى شيء مثل S22 +).

 

أخيرا.. Apple تصدر تحديت لحل مشكلة السخونة في iPhone| الطريقة هنا

 

أصدرت Apple اليوم iOS 17.0.3، وهو تحديث صغير للسوفت وير يثبت مشكلة ارتفاع درجة الحرارة الحرجة على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. 

 

أرخص موبايل Oppo في مصر يستهدف فئة الشباب

 

أطلقت شركة Oppo في عام 2021 هاتفها الذكي Oppo A16K في السوق المصري، والذي يستهدف فئة الشباب من المستخدمين.

 

بعد تسريح 21 ألفا .. ميتا تخطط لطرد 600 موظف آخرين

تواجه شركة ميتا الرائدة الأم لمجتع الميتافيرس بعض العقبات في طريقها لتحقيق رؤيتها. تخطط الشركة لتسريح موظفين من قسم Reality Labs، الذي يركز على إنشاء رقائق مخصصة لأجهزة AR/VR، وفقًا لمصادر داخلية. تأتي هذه الأخبار وسط مخاوف بشأن قدرة ميتا على تطوير رقائق مخصصة تنافسية وتضع علامات استفهام حول تعاونها مع مزودين خارجيين مثل كوالكوم.

 

أفضل موبايلات فلاجشيب رائدة في 2023

مع اقتراب نهاية عام 2023، حان الوقت لمراجعة أفضل الهواتف الذكية الرائدة (الفلاجشيب) التي تم إطلاقها هذا العام. تقدم هذه الهواتف أفضل ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة، من حيث الأداء والكاميرات والشاشة والتصميم.

 

مشاكل iPhone 15 تتفاقم.. وآبل تقدم حلا سريعا

 

تلقت شركة آبل، العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، خلال الفترة التي تلت إطلاق الهواتف بشكل رسمي، واشتكى مستخدمي الهواتف الرائدة من أن الجزء الخلفي من الهاتف يسخن بسرعة أثناء تشغيل الألعاب، أو إجراء مكالمة هاتفية، ولكن لم تكن هذه هي مشكلة أجهزة آيفون 15 الوحيدة.

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