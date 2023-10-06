بـ50 مليون إسترليني.. محمد صلاح الجديد يثير الجدل بالدوري الانجليزي| من هو؟

تصدر محمد صلاح الجديد، حديث الصحف الإنجليزية، خاصة مع اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.. فمن هو؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي نشرته صحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية، عن اهتمام أرسنال بالتعاقد مع صفقة مدوية من قلب البريميرليج، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2024.

ويرغب الجانرز في مواصلة تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، خلال ميركاتو الشتاء، وذلك لتعويض رحيل وإصابة عدد من لاعبيه.

من هو محمد صلاح الجديد؟

وفقا لصحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية، فإن أرسنال يخطط للتعاقد مع لاعب مميز يشبه كثيرا محمد صلاح مهاجم ليفربول في طريقة اللعب.

وأوضحت الصحيفة، أن أرسنال يعمل على ضم بيدرو نيتو جناح فريق ولفرهامبتون في ميركاتو الشتاء، مشيرا إلى أن مايكل أرتيتا مدرب الجانرز يعمل على ضم بديل مثالي لـ ساكا في مركز الجناح.

وتعرض ساكا للعديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، آخرها أمام لانس، الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

صفقة محمد صلاح الجديد

وفقا للصحيفة البريطانية، يرى أرسنال أن نيتو هو البديل المثالي لـ ساكا في تشكيلة الجانرز، حيث أن الصفقة المرتقبة قد تكلف أرسنال 50 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب في يناير.

وكان موقع “Football Talent Scout” قد قام بعمل مقارنة بين نيتو وصلاح منذ وقت، واصفا البرتغالي بأنه شبيه صلاح في البريميرليج لينطلق بعدها اللاعب ويقدم مستوى مميز.

ليفربول يسعى لضم بديل صلاح

في سياق متصل، تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية إلى تعويض رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول قد وضع لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريجو في صدارة قائمة البدائل المحتملة لصلاح في حال انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للصحيفة، يتوقع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، وإدارة النادي رحيل صلاح في يناير المقبل وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة النادي السعودي على اللاعب وناديه في الصيف الماضي للتعاقد معه.