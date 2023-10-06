نشرة المرأة والصحة| تحذير من نوع شرابات يتسبب في بتر أصابع طفلك.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الطّحينة للبشرة ..

خبر الإعلان عن إصابة الدكتور هاني الناظر بخلايا سرطانية في الدماغ أثار حزنا كبيرا على السوشيال ميديا وبدأ بتساؤل الكثير عن التشخيص ولكن نجل الدكتور هاني الناظر أعلن عن إصابة والده بخلايا سرطانية وبدء أولى خطوات التعامل مع المرض وكتب نسألكم الدعاء

تبدأ كل أم في تجهيز الملابس الشتوية لأطفالها وذلك للاستعداد الي تغيرات الجو في الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء فصل الصيف

شاركت الفنانة هند حليم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام، بعد أن تخلصت الشامة "الحسنة" فوق شفاهها.