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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هاني الناظر
هاني الناظر

تصدر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف نجله إصابته بخلايا سرطانية.

كتب محمد نجل الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيرا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشر…"

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نجل الدكتور هاني الناظر: "وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها 

وتابع نجل الدكتور هاني الناظر: "وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب..هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة."

علاقة الصداع بالسرطان

عندما تكون مصابًا بالسرطان، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع، وقد يؤدي نوع علاج السرطان الذي تتلقاه إلى الصداع أيضا. 

ونوع السرطان الذي تعاني منه قد يكون مرتبطًا بالصداع، أو قد تكون هناك أدوية تستخدمها تسبب الصداع كأثر جانبي، وأخيرًا، أنت إنسان، وقد تسبب المشاعر التي تمر بها خلال هذا الوقت التوتر والصداع.

إذا كنت تعاني من الصداع بشكل منتظم عندما تكون مصابًا بالسرطان، فمن المهم الانتباه إلى العديد من العوامل التي قد تكون مرتبطة بالتسبب في ذلك، قد تساعدك ملاحظة هذه المعلومات أنت وفريق الرعاية الخاص بك في تحديد الأسباب،  والخبر السار هو أن هناك العديد من العلاجات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لمنع أو علاج الصداع والشعور بالتحسن،  الصداع كأثر جانبي للسرطان وعلاج السرطان.

السرطان يؤدي إلى تغييرات في الجسم،  المشاكل الصحية التالية التي قد تتطور عندما تكون مصابًا بالسرطان قد تسبب أيضًا الصداع:

فقر الدم، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الجفاف الناجم عن القيء و/أو الإسهال فرط كالسيوم الدم، وهو ارتفاع مستوى الكالسيوم حالات العدوى، بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية والتهاب السحايا، نقص الصفيحات، وهو انخفاض عدد الصفائح الدموية ، تشمل علاجات السرطان المرتبطة بالصداع ما يلي: أنواع معينة من العلاج الكيميائي العلاج المناعي العلاج الإشعاعي للدماغ الأدوية المستخدمة عندما تكون مصابًا بالسرطان قد تسبب الصداع كأثر جانبي.

المصدر:‏cancercenter

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