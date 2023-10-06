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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2445 قضية تموينية للغش والتدليس والاحتكار في الجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدى بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والإلتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد فى سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.


وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى والتصدى للممارسات الإحتكارية. 


نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط عدد 2445 قضية تموينية خلال شهر سبتمبر شملت قضايا غش تجارى وإحتكار سلع إستراتيجية وتلاعب بالأسعار ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.


وأوضح تقرير الإدارة الصادر عن شهر سبتمبر نجاح الحملات فى ضبط إجمالى 303 طن منتجات وسلع ولحوم ومصادرة 44772 وحدة سلعية و 20583 لتر مواد بترولية تم حجبها بغرض الاحتكار. 


شملت القضايا 1071 قضية فى مجال المطاحن والمخابز والتى تضمنت( إدارة مخبز بدون ترخيص، تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز غير مطابق للمواصفات).


وبمجال المحال العامة تم ضبط 1322 قضية شملت ( عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، بيع بأزيد من السعر).


إضافة إلى  24 قضية لحجب عدد 12069 علبة سجائر بغرض الإحتكار، و27 قضية غش تجارى وتدليس وتداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الأدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، والتى شملت سلع إستراتيجية كان من ضمنها ( أرز، سكر، دقيق، فول، عدس، فاصوليا، زيت طعام، أسمدة، مكرونة، لحوم، جلود، مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن، عصائر، مخللات، مساحيق غسيل، قطع غيار مركبات متنوعة)، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.


وتم مصادرة المضبوطات وتحرير 1976 محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين بإجمالى 16 مخالفا وقائما على الأعمال.

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