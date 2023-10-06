استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 2155 جنيها

يشهد الذهب تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب 9 جلسات متتالية من الانخفاض دفعه لتسجيل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1820 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض أمس بنسبة 0.1% بعد أن سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الجلستين الماضيتين ولكن الاغلاقات جاءت سلبية.

وسجل الذهب أمس أدنى مستوى جديد منذ 7 أشهر عند 1813 دولار للأونصة، ليسجل انخفاض منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.6% حيث فقد 28 دولار من قيمته، ويقبل الذهب على انهاء الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر بعد أن انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 4% وهو أكبر معدل هبوط أسبوعي منذ عامين تقريباً.

أسعار الذهب انخفضت بنسبة 12.5% من أعلى مستوى تم تسجيله في شهر مايو 2023 فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، قبل أن تدفع التوقعات المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 سنة لتجبر الذهب على الهبوط الحاد.

وصدرت أمس صدرت بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاع إلى 207 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة عند 205 ألف، ويرى تحليل جولد بيليون أن هذه البيانات فشلت في تقديم دعم لأسعار الذهب التي تبقى تحت ضغط سبلي حتى صدور بيانات تقرير الوظائف اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة 6 عملات بنسبة 0.4% ليسجل انخفاض لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 في وقت سابق هذا الأسبوع فوق المستوى 107.

عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفضت أيضاً أمس للجلسة الثانية على التوالي ولكنها تظل بالقرب من اعلى مستوى منذ 2007 تم تسجيله هذا الأسبوع عند 4.884%، أيضاً عوائد السندات لأجل 30 عام كانت قد تداولت فوق المستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 قبل أن تلجأ إلى التراجع الطفيف وتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها.

وأكد تقرير جولد بيليون أن المستويات القياسية لعوائد السندات وتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عام تمثل بيئة غير مناسبة للذهب الذي فقد الكثير من الدعم خلال الفترة الأخيرة بسبب تكلفة الفرصة البديلة والتي تعني خروج الاستثمارات من أسواق الذهب التي لا تقدم أي عائد لتتحول إلى سوق السندات التي تقدم عائدات قياسية حالياً للمستثمرين.

أسباب انخفاض الدولار



يوم أمس صرحت عضوة البنك الفيدرالي الأمريكي ماري دالي بأن ظروف التشديد النقدي الصارمة من قبل البنك الفيدرالي حالياً قد تقلل من حاجة البنك إلى اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وأشارت دالي أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من شأنه أن يقوم بعمل رفع الفائدة، خاصة إذا تباطئ سوق العمل فسيعمل هذا على توفير مرونة كافية للبنك الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

عملت تصريحات دالي بالإضافة إلى ضعف بيانات التوظيف التي صدرت منذ بداية الأسبوع على تراجع الدولار وتقلص حدة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ولكنها في المقابل فشلت في إيقاف نزيف أسعار الذهب المستمر في الهبوط لـ 9 جلسات متتالية.

يوم أمس شاهدنا انخفاض كل من سعر الذهب ومستويات الدولار الأمريكي على الرغم من العلاقة العكسية الشهيرة بينهما، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلا أن الأسواق بدأت تزيد من احتمالات تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام وأنه قد اكتفى بهذا القدر من عمليات رفع الفائدة، ليتسبب هذا في خفض الدولار.

كان من المفترض أن يعمل هذا على رفع أسعار الذهب في المقابل، ولكن أسواق الذهب متأثرة بشكل سلبي أكبر بحقيقة أن أسعار الفائدة الأمريكية ستستمر عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت، وحدوث رفع جديد للفائدة من عدمه لن يؤثر كثيرا على مجريات الأمور ولن يغير من حقيقة أن الفائدة قد تستمر عند هذه المستويات لما بعد منتصف العام القادم.

أيضاً استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب يمثل أكبر ضغط سلبي على تداولات المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة. فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.

أسعار الذهب في مصر



استقرت أسعار الذهب في مصر في الوقت الذي يستمر فيه سعر الأونصة عالمياُ في التراجع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي يعد أحد أهم البيانات التي تساعد الفيدرالي على اتخاذ قرار الفائدة القادم.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2155 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى المستوى 2157 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند هذا المستوى، يأتي هذا بعد استقرار في سعر الذهب يوم أمس ليغلق الجلسة عند نفس سعر الافتتاح 2155 جنيه للجرام دون تغير.

الاستقرار الحالي في السوق المحلي يعكس التوتر والحذر في الأسواق في ظل التغيرات السلبية التي يواجها الاقتصاد المصري مع لجوء المؤسسات العالمية إلى تخفيض تقييم الاقتصاد بسبب عدم اللجوء إلى مرونة سعر الصرف الذي يعد أداة اصلاح رئيسية للوضع المالي الحالي لمصر من وجهة نظرهم.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



تشهد أسعار الذهب تذبذب فوق المستوى 1820 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي مع الاستمرار في محاول تكوين قاع سعري للارتداد لأعلى في حالة الحصول على دعم من البيانات الاقتصادية اليوم.

منطقة 1815 – 1808 دولار للأونصة حتى الآن توفر دعم للسعر على المدى اللحظي وفي حالة الارتداد لأعلى يستهدف السعر المستوى 1850 دولار للأونصة بهدف تعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع كبير في البيع.

أما عن السعر المحلي فيشهد استقرار حالياً بعد أن اختبر المستوى 2160 جنيه للجرام عيار 21 يوم الاربعاء، وذلك بعد أن أنهى السعر جولة الهبوط التي انتهت عند منطقة الدعم حول المستوى 2150 جنيه للجرام.

الارتداد التصحيح لسعر الذهب قد يصل به إلى مستويات 2170 – 2180 جنيه للجرام، وكسر هذه المنطقة لأعلى قد يعيده إلى اختبار المستوى 2200 جنيه للجرام.