أخبار مصر .. إعلان تفاصيل إجراءات ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024 اليوم

أخبار مصر...تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح في انتخابات الرئاسة 2024 وما يرتبط بها من مسائل... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حملة السيسي تعلن عن تفاصيل إجراءات الترشح في انتخابات الرئاسة.. غدا

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح في انتخابات الرئاسة 2024 وما يرتبط بها من مسائل.

نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر.. ننشر بيانات حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

اللواء سعد عبد الهادي لـ "صدى البلد": حرب الاستنزاف كانت نقطة الانطلاق لنصر أكتوبر.. وخضنا معارك في رأس العش سيذكرها التاريخ بأحرف من نور

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

جندي مقاتل محمد صابر لـ "صدى البلد": أبلغت عن مواقع العدو المهمة قبل حرب أكتوبر بأسبوع.. و"الاستطلاع" كان له دور أساسي في معركة النصر

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

أستاذ قانون دولي: سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين

أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

السيسي: الدولة مستعدة للتعامل مع أي أزمات.. ومهلة شهرين لإتمام جاهزية العناصر الهندسية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

وكيل إسكان النواب يرفض تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر: افتراءات متعمدة

رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع .

الرقيب محروس رزق عطا الله لـ "صدى البلد": دمرت 13 دبابة للعدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر .. وكنت أول مُجند في العالم يُنفذ قفزة مظلة بالصاروخ "الماليوتكا"

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

الرئيس مهنئًا المصريين بنصر أكتوبر: رحم الله شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والقوات المسلحة، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

الزراعة في أسبوع.. تحركات لضبط أسعار السلع بالأسواق وإفراج جمركي للمحاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 163، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

خلال احتفالية بالأهرامات.. تتويج مصر كأول دولة في العالم تقضي على فيروس سي

أقامت وزارة الصحة والسكان احتفالية عالمية الإثنين الماضي 9 أكتوبر بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك احتفاءً بجهود الدولة المصرية في مكافحة هذا الفيروس؛ حيث يتضمن الحفل تتويج مصر بـجائزة "المستوي الذهبي" من منظمة الصحة العالمية، تقديراً لهذا الإنجاز العظيم؛ وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس سي.

المزرعة الصينية والمنصورة وتبة الشجرة.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور.. تعرف على أسماء قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر 73

واليوم، تمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

إنجاز تاريخي.. تركيب أول قطعة في المفاعل النووي المصري بالضبعة

أعطى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة.

إشادة واسعة بالندوة التثقفية الخاصة بحرب أكتوبر التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

لا تزال أصداء الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حاضرة فى وجدان الشارع المصرى بكافة فئاته.