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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دفع رباعي .. 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

5 سيارات 4x4 زيرو
5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية، أو العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى التجيهزات الفنية والتقنية، ومن بينها اصدارات الدفع الرباعي والتي تحظى بشعبية كبيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

1 – سوباروXV

 

تقدم السيارة سوباروXV 2022 بسعررسمي يبدأ من مليون 99.900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى مليون 299.900 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 114 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، واستهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم.

 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

2 - تويوتا فورتشنر

 

يصل سعر السيارة الرسمي إلى 2 مليون و450 الف جنيه لموديل 2023، وتعمل السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك سداسي النقلات.

 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

3 - جيب جراند شيروكي 

 

تقدم السيارة جيب جراند شيروكي 2022 بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و 850 الف جنيه، وتعد هذه السيارة من اشهر اصدارات الدفع الرباعي في السوق المصري، والتي تستمد قوتها من محرك 8 سلندر، سعة 5700 سي سي، بقوة 360 حصان و520 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

4 - بي ام دابليو X7

 

تعمل السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2023 عبر تقنية الدفع الرباعي، وتضم محرك تيربو سعة 4400 سي سي، 8 سلندر، يمكنه انتاج 530 حصان، و750 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ويصل سعر السيارة إلى 7,950,000 جنيه    .

 5 سيارات 4x4 "زيرو" في السوق المصري

5 - مرسيدس GLS

 

تعتمد السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 على محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 489 حصان، و700 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوىتصل إلى 250 كم/س، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 5.3 ثانية، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 5,980,000 جنيه.

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