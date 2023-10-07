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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور من حفل عمرو دياب في فورمولا قطر أمس

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 6 أكتوبر، في دولة قطر ضمن حفلات فورمولا قطر لهذا العام. 

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى بنطال جينز وتيشيرت صيفي، وقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور. 

 

عمرو دياب - المعنوية مرتفعة

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “المعنوية مرتفعة" خلال الأيام القادمة.

ونشر عمرو دياب فيديو تشويقى للأغنية عبر حسابه بتطبيق انستجرام وكتب :"قريبا".

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا  بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والإعلاميين.  

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها يا أنا يا لأ، بحبه، ده لو اتساب، الحوت، الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكره، قمرين, العالم الله, نور العين, أيام وبنعشها, وهي عاملة ايه دلوقت, يدق الباب, كل سنة بقى وانت طيب, اللي عدي, تنسي واحدة , واختتم الحفل باغنية هتدلع. 

ومن ناحية اخرى يحيي الفنان عمرو دياب الليلة حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العقبة بالأردن . 

 

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الإشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل. 

 

ومن ناحية أخرى يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الاعلام الأردني حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام. يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة ، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه

 

 

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
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