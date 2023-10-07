الفرق بين الخرف والزهايمر.. وطريقة واحدة تجنبك الإصابة بهما

تحدث الدكتور أحمد عصمت، أستاذ المخ والأعصاب، عن الفرق بين الخرف والزهايمر، موضحًا أن الإثنين متشابهان في الكثير من الأعراض؛ ولكن الشخص الذي بدأ في نسيان الأشخاص والأماكن والأحداث سواء كانت قريبة أو بعيدة يتم تشخصيه بالزهايمر.



وأضاف “عصمت” ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت، أنه يتم التفريق بينهما عن طريق الوصف التشريحي، لافتًا إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على تأخر الإصابة بمثل هذه الأمراض وتقلل من أعراضها أيضًا.



وتابع أستاذ المخ والأعصاب أنه لا يوجد علاج يشفي تمامًا من الزهايمر أو الخرف؛ ولكن يتم معالجة الأعراض، مشيرًا إلى أنه يجب شرب كمية مناسبة من المياه على مدار اليوم وتناول طعام صحي والابتعاد عن الوجبات السريعة.