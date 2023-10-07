حرب قاسية .. نتنياهو يتوعد : انتقامنا شديد لهذا اليوم الأسود

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ، مضيفًا أن هذه الحرب ستستغرق وقتًا وستكون قاسية.

وأضاف نتتياهو في كلمة له اليوم السبت "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في بلادنا وسوف ننتقم بشدة لهذا اليوم الأسود".

وزعم أن المقاومة الفلسطينية قتلت نساء وأطفالا ومسنين خلال العملية على إسرائيل، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تقوم حاليًا بتطهير آخر المستوطنات واستعادة السيطرة مرة أخرى.

ودعا سكان غزة لمغادرة القطاع فورًا لأن قوات الاحتلال ستعمل في كل مكان وبكل قوة، متوعدًا باستهداف كل المناطق التي يتواجد بها عناصر المقاومة وسيحولها إلى جزر.

وتابع "أقول للمقاومة أنتم المسؤولون عن سلامة الأسرى وتل أبيب ستصفي حساباتها مع كل من ألحق بهم الأذى".

وأضاف أن إسرائيل ستصل إلى كل مكان تختبئ فيه المقاومة.