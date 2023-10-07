عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

زلزال يضرب إسرائيل| فرحة عربية عارمة برجال المقاومة.. ومسئول: طفح بنا الكيل

إسرائيل
إسرائيل

تشهد الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وداخل فلسطين حالة من الغليان عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس داخل عدد من المدن والبلدات في  إسرائيل صباح اليوم السبت، مما تسبب في فوضى عارمة ومقتل ما يزيد على 250 إسرائيليا وأسر ما يزيد على 100 آخرين، وإصابات المئات.

عملية طوفان الأقصى 

وشنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل شمل اختراق مسلحين حواجز أمنية وإطلاق وابل من الصواريخ من غزة فجر السبت خلال عطلة عيد "بهجة التوراة" اليهودي، فيما جاء الهجوم بعد 50 عاما ويوم واحد من شن القوات المصرية والسورية هجوما خلال عطلة يوم الغفران اليهودي في محاولة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال صراع قصير في عام 1973.

وأطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل لتدوي صفارات الإنذار في مناطق بعيدة مثل تل أبيب وبئر السبع، في نحو السادسة والنصف صباحا، بينما قالت حماس إنها أطلقت 5000 صاروخ في أول دفعة من الصواريخ، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 2500 صاروخ أُطلقت.

وتصاعد الدخان فوق المناطق السكنية الإسرائيلية واحتمى الناس خلف المباني مع انطلاق صفارات الإنذار في سماء المنطقة، فيما ذكرت تقارير أن امرأة واحدة على الأقل قتلت جراء الصواريخ.

من جانبه قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إعلان حالة طوارئ مدنية في إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حماس، جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطورات الأوضاع  في قطاع غزة ، مما يعني إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء، فيما قال بن غفير في بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

رعب في إسرائيل .. سمير فرج: طوفان الأقصى كان مخططًا لها بامتياز

طوفان الأقصى.. صياح وزير دفاع إسرائيل بعد سقوط 200 قتيل من جيش الاحتلال

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة، و شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هجوما شديدا سيستمر ويزداد في غزة واصفا الساعات القادمة بالصعبة، وذلك عقب الهجوم الذي شنته حماس، مضيفا: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى 17 مجمعا عسكريا وأربعة مقار عملياتية تابعة لحماس في الساعات القليلة الماضية".

 دور المقاومة الفلسطينية  

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال دائر عند معبر إيريز بين إسرائيل وقطاع غزة وقاعدة زاكيم، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم 21 هدفا لحماس.

فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات شرق منطقة المطار شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مسلحي حماس سيطروا على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة، بعد نحو 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ للحركة، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحي حماس في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، بعد تسللهم عبر الحدود.

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ما ما حدث على الأراضي الفلسطينية اليوم من قبل المقاومة الفلسطينية بهجومها على المستوطنات التي هي بالاساس مستوطنات شرعية مقامة على الأراضي الفلسطينية يأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال التي ترتكبها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني سواء في مدن الضفة الغربية أو في مدينة القدس وخاصة الاعتداءات والاقتحامات المتواصلة والمتكررة على المسجد الاقصى.

وأكد أن ما تفعله حكومة نتنياهو استدعى لأن يكون هناك حالة من الرد الفلسطيني؛ لأن الاستيطان والتهويد مستمر بشكل متواصل سواء الاقتحامات أو عمليات القتل والإعدام والاعتقالات المستمرة والمتواصلة وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، لذلك هذه رسالة وجهتها المقاومة الفلسطينية اليوم لهذا الاحتلال وأنه؛ "لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال قبل أن تحل القضية الفلسطينية وقبل أن ينتهي الاحتلال، وأن يعيش الشعب الفلسطيني كبقية شعوب الأرض بحرية وباستقلال كبقية الشعوب".

وأضاف الحرازين، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": لذلك ما جرى هو في سياق الرد الطبيعي على الجرائم، مشيراً إلى أنه على حكومة الاحتلال أن تتحمل المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع وعن حالة التوتر التي شهدتها اليوم الأراضي الفلسطينية، مشددا: أعتقد أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك حالة من التصعيد الكبير والمتواصل التي ستقوم بها حكومة الاحتلال خاصة وأن بنيامين نتنياهو يريد إعادة الكرامة أو ماء الوجه إلى جيشه.

حرب قاسية .. نتنياهو يتوعد : انتقامنا شديد لهذا اليوم الأسود

بعد نتنياهو.. اتصال هاتفي بين بايدن والعاهل الأردني

ولفت إلى أن الدرس الذي تلقاه جنود الاحتلال اليوم يقول لهم إن الشعب الفلسطيني صامد وصابر ومقاوم ومدافع عن حقه بشكل كبير، ولذلك اعتقد بأن سيكون هناك حالة من التصعيد سواء بعمليات القصف الجوي أو القصف المدفعي ومع حشد الحشود على حدود  قطاع غزة ومحاولة اجتياح مناطق محددة في القطاع لخلق منطقة عاجلة  لترميم الاوضاع أو اعادة الهيبة لجيشهم الذي قهر اليوم على ايدي المقاومة اه الفلسطينية.

وأشار: أعتقد أن الأمور ستذهب إلى التصعيد لفترة ليست بالبسيطة أو القليلة وهذا يتطلب حالة من التدخل الاقليمي والدولي العاجل للمنع من ارتكاب مجازر كبيرة بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق الأعيان والمنشآت الفلسطينية، مع ضرورة وضع خارطة طريق تنهي هذا، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لان حالة الاستهداف كبيرة للكل الفلسطينيين.

واختتم الحرازين: نحن ندرك بحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، ولكن الشعب الفلسطيني يمتلك قوة الإرادة والصبر وصولا لتحقيق النصر بإذن الله على هذا المحتل، ولن ترهب هذا الشعب الطائرات أو الصواريخ أو قذائف الدبابات والمدفعية بل سيبقى صامداً في وجه هذا الاحتلال وسيبقى مدافعاً عن أرضه ووطنه في مواجهة الحرب الصهيونية التي تحاول الانتقام من الشعب الفلسطيني وتحاول أن ترتكب جرائم استكمالا لمسلسل الجرائم، الذي ارتكبته في كل من نابلس، جنين، وطولكرم - أريحا، مدينة القدس، والمسجد الاقصى، وما تمارسه من عملية تهويد واستيطان، لذلك أعتقد بأن الأمور ستذهب إلى التصعيد خلال الساعات المقبلة بشكل كبير.

إسرائيل عملية طوفان الأقصى حركة حماس ايتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موضوعات متعلقة

الاحتلال السبب.. الرئيس الفلسطيني يلقن «بلينكن» درسًا بشأن عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصى| ارتفاع قتلى الاحتلال إلى 250 وإصابة 1500 آخرين

طوفان الأقصى.. إسرائيل تتكبد 100 مليار دولار وهروب كبرى الشركات والمستثمرين

ترشيحاتنا

عنصر المفاجأة|صحيفة إسرائيلية: «طوفان الأقصى» تعتبر «نسخة 2023» من حرب أكتوبر 1973

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سعيد عكاشة : حالة رعب وفزع في إسرائيل بسبب نشر هذه الصور

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

جهاد جريشة يثير الجدل بشأن طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسط جهود التهدئة بشأن غزة.. اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ