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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة حيالها

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

 التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

و استمع محافظ المنوفية إلى طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة يلتمس توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى منزله الكائن بأحد الشوارع الجانبية، ووجه  رئيس حي شرق شبين الكوم بالتواصل مع المواطن واتخاذ اللازم تجاه طلبه  والعرض عليه في ضوء اللوائح المنظمة.

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 فيما وافق المحافظ على طلب مواطن بالباجور يلتمس تجديد ترخيص الكشك الخاص به مراعاة لظروفه الصحية ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير مصدر رزق ثابت له ولأسرته.

وخلال اللقاء، أحال محافظ المنوفية شكوى معلمة بالإدارة التعليمية بالباجور تتضرر من التعنت ضدها، ما يلحق الضرر بها ويؤثر على سير عملها إلى إدارة الشئون القانونية بالديوان العام للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار  لقاءاته اليومية بجموع المواطنين والاستماع لمطالبهم وسرعة حلها.

وقال إن مكتبه مفتوح دائما  للجميع، وإنه لا يدخر جهداً في تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي  المحافظة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

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