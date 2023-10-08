أخبار التعليم.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. 3000 طالب بجامعة سوهاج يحتفلون باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.

كيف استقبلت جامعة القاهرة الدولية الطلاب خلال العام الدراسي الأول |تفاصيل

بدأت الدراسة بجامعة القاهرة الدولية للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024 بنظام البرامج الأجنبية، حيث تمثل جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية في التعليم العالي، خاصة أنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وزير التعليم العالي يلتقي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو لبحث مستجدات الشراكة المتميزة

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لبحث مستجدات الشراكة المتميزة بين المنظمة ومصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جامعة حلوان: نبحث سبل التعاون مع الجامعات اليابانية لتطوير البرامج التعليمية.. وقنديل: إعداد برامج دراسية لمواكبة سوق العمل

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها؛ لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي الموارد البشرية والتعلم المدمج

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعي مركز تنمية الموارد البشرية، ومركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال عبد المطلب، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة حنان الروبي، مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلسي الإدارة.

ابن الدقهلية أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة

حصل الطالب ياسين أحمد نشأت، بالصف الثانى الابتدائي بمدارس دلتا مودرن للغات، على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة.

حملوا أعلام مصر|3000 طالب بجامعة سوهاج يحتفلون باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر

انطلقت صباح اليوم، احتفالات جامعة سوهاج باليوبيل الذهبي لذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فى الماراثون الرياضي الذى بدأ من أمام مبني الإسكان الطلابي بمقر الجامعة الجديد، مروراً بكليات التجارة، التربية الرياضية، الحقوق، الآداب، والتربية.

قبل أي حد.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، على أن تجرى أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولًا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.