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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات الأسبوع.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري، بينما استقر الدولار . 

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي. 
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.  

زاد سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم ، مسجلا نحو32.23جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع مقابل 32.49جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 20 قرشا. 

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 37.22جنيه للشراء و37.82 جنيه للبيع مقابل 37.56 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 26 قرشا. 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.51 جنيه للشراء 33.99جنيه للبيع مرتفعا بقيمة 33 قرشا مقارنة بالخميس الماضي. 

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آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-10-2023

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ثبات واستقرار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر . 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.23جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.22جنيه للشراء و37.82 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو  33.51 جنيه للشراء 33.99جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في البنك المركزي  

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 32.63 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع مقارنة 32.51 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 27 قرشا.  

سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  37.72جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع مقارنة بـ 37.53 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 36 قرشا.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.86جنيه للشراء و 34.02 جنيه للبيع.

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