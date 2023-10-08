المدير التنفيذي لبرايد: يهدف لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ والتصحر وتحسين المعيشة بمطروح



أكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع لآثار برايد إن أنشطة مشروع برايد تأتي بغرض التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر في نطاق مناطق الزراعة المطرية بمحافظة مطروح خاصة أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان والمراعي والاهتمام بالأنشطة المشروعات الصغيرة التي تساعد المرأة البدوية على تحسين دخلها.



وأضاف «مدير المشروع»، أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وإنشاء الآبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار وتخزينها للاستخدامات المنزلية والشرب وسقي حيوانات الري التكميلي لبعض الزراعات البستانية، وتنمية المراعي الطبيعية وتحسين الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها وتنمية الوديان.

وأشار المهندس محمود الأمير أن أعمال التنمية لهذه الوديان تتم من خلال إنشاء السدود واستصلاح الأراضي واستزراعها في بطون الوديان بالإضافة للبنية التحتية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية والصحية للمجتمعات البدوية ودعم وتنمية المرأة وتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل وتحسين النواحي التغذوية وتحسين مستوى المعيشة للأسر البدوية الفقيرة.

وأوضح أن وفدا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" برئاسة الدكتورة إيفاد جوردنز رئيس البعثة والدكتور محمد عبد القادر مدير مكتب إيفاد بالقاهرة زار محافظة مطروح على مدار أسبوع وذلك لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراويةوتم تفقد جميع أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية وعمل الجولات الميدانية بمنطقة عمل المشروع لمتابعة آخر موقف المشروع وتقديم الخدمات للأهالي بمحافظة مطروح.

حيث تفقد الوفد مناطق العزيزية بسيدي براني ومناطق الزغيرات بالنجيلة البحرية والقبلية وبالإضافة إلى مناطق المثاني بمركز النجيلة، كما تفقد الوفد مناطق المثاني القبلية والأنشطة المنفذة بمنطقة رأس الحكمة والضبعة وعمل للقاءات مع المستفيدين من أنشطة المشروع.