محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة بالضبعة

افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد الوحدة الصحية بقرية غزالة وذلك بحضور النائب رزق علوانى ، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة و العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ واهالي القرية.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح ان الوحدة تم انشائها في عام ٢٠١١ ولم يتم تشغيلها حتى الآن ، بتكلفة مالية حينها ٦مليون جنيه على مساحة ٣٦٧م٢ من أرضى وطابقين ،وتم إعادة صيانتها وتطويرها في ٢٠٢٣ بتكلفة ٦٠٠ الف جنيه من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة ،وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة لتشغيلها لأول مرة.

واشار أن الوحدة الصحية تخدم نحو ٤٢٥٠ نسمه بقرية غزالة والتجمعات التابعة ،بما يخفف الضغط على مستشفى الضبعة المركزى، وتضم خدمات الاستقبال والطوارئ عيادة خارجية تنظيم أسرة غرفة تعقيم معمل تحاليل طبية صيدلية جلسه تطعيم أسبوعية.ومرحليا ستضم عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والاناث لتحقيق الاستقرار بها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي قرية غزالة على افتتاح الوحدة الصحية ،موجها لقطاع كهرباء العلمين بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية وكذلك التوجيه لشركة المياه بالاسراع في انهاء أعمال المقايسة ومدشبكة المياه للوحدة.

كذلك التأكيد على توفير طبيبة نساء على الاقل يومين في الاسبوع يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى للتخفيف عن الاهالي الانتقال إلى مستشفي الضبعة المركزى.

واشار على الاهتمام بالتثقيف الصحى والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات والوصول إلى الاهالي وتشحيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة صحيا والتى تعد من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى عقدت في سبتمبر الماضى تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ مطروح انه في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك للتنسيق في الإسراع بتوفير كرسي أسنان للوحدات الصحية بالظاهر وابو ميلاد والعميد وغزالة كذلك توفر الوحدة الصحية خدمات الرعاية الأساسية للمرضى من كشف وعمل الفحوصات والتثقيف الصحى ما يعزز صحة المواطن وكذلك خدمات تنظيم الأسرة مع حث الاهالي وتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحى.

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بالضبعة