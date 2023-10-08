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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترخيص أسلحة.. وزير متطرف يكشف عن تسليح أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إن هيئة ترخيص الأسلحة النارية وجهت اليوم الأحد، بالسماح لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بتسليح أنفسهم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هناك هجوم جديد لعناصر المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت.

وأوضحت أن مراسل يديعوت أحرونوت، طلب منه الدخول إلى محطة نجمة داود الحمراء في سديروت؛ بعد أنباء عن الهجوم على المدينة، وبعد ذلك سُمع إطلاق نار خارج المحطة الفضائية.

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وحذت مستوطنة سديروت، المستوطنين، في بيان، قائلة: “بسبب الخوف من تسلل الفلسطينيين إلى سديروت؛ يجب الاستمرار في إغلاق المحطة، ويقوم كل شخص بحبس نفسه في المنازل، والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وعدم الخروج لأي غرض، ويرجى إغلاق الأبواب والنوافذ، والاستمرار في الالتزام بالتعليمات”.

بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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