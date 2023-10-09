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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة المواطن..الأزهر للفتوى: تأشيرة دخول السائح عهد أمان وضمانة سلام "مسلما وغير مسلم"

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان عن أخرى بهذا الموعد
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض إن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وقع على قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم “للسنة الأولى”؛ استعدادًا لبدء تسكينهم وتسلمهم العمل في منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيبدؤون العمل على الفور.

 

الأزهر للفتوى: تأشيرة دخول السائح عهد أمان وضمانة سلام "مسلما وغير مسلم"
نقلت أكسترا نيوز نبأ عاجل عن المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة
 

إسرائيل تطلب إعادة الأسرى.. أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء
أعلن الإعلامي أحمد موسى أن هناك ما يقرب من 100 أسير إسرائيلي لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الأجانب من الجنسيات الأوروبية.
 

أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية
كشف الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا الحادث تم بعد إطلاق فرد أمن النار على الفوج السياحي. 
 

بعد ظهوره في فرنسا.. تحذير عاجل من انتشار البق: يتغذى على الإنسان
علَّق الدكتور علي يونس، أستاذ علم الحشرات، على انتشار حشرة البق في فرنسا، كاشفا أن ظهورها في وقت معين مرتبط بالفقر وتدهور الحالة المعيشية.
 

أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة المواطن
وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليفه للحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية؛ من أجل مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذا يعد من أهم أولويات الرئيس.
 

إنجاز لم تحققه أي دولة.. الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الصحة العالمية ستسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي في احتفالية كبرى.
 


تعليق ناري من خيري رمضان على تقبيل المثلوثي لحذاء شيكابالا
علق الإعلامي خيري رمضان، على واقعة احتفال حمزة المثلوثي بهدف شيكابالا للزمالك في مرمى البنك الأهلي لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، مؤكدا أن لقطة تقبيل حمزة المثلوثي لقدم وحذاء محمود عبدالرازق شيكابالا غير مقبولة.
 

أحمد موسى: مصر لم تنم بالأمس بسبب أحداث فلسطين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تكثف جهودها واتصالاتها لمتابعة ومراقبة التطورات في الحرب الإسرائيلية على فلسطين، وذلك في إطار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع.
 


الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.
 

 

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