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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل| حماس تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه غلاف غزة.. وصافرات الإنذار تدوي

رشقات صاروخية فلسطينية
رشقات صاروخية فلسطينية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بقيام المقاومة الفلسطينية "حركة حماس" بإطلاق رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة نحو الغلاف الآن.

 

ويأتي ذلك في الوقت التي يتم فيه قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مستمر منذ أكثر من ساعة على بلدات شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي نيريم ونير أوز بـ غلاف غزة.

 

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وعناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لـ حركة حماس في بلدة سديروت بـ غلاف غزة.

 

ووفقا القناة 12 الإسرائيلية، فإن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجهت إلى مفترق جيفيم وسط بلدة سديروت بعد الأنباء عن وقوع عناصر المقاومة الفلسطينية هناك.

 

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