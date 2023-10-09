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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023|فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1872 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيها.

 

الذهب أسعار الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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