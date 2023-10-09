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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، عند شراء المشغولات خاصة من عياري 18 و21 لشراء المشغولات، بعد تراجع ملحوظ  لسعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تشهد ارتفاعا طفيفا مجددا اليوم.

 

أمطار متفاوتة الشدة وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من نشرة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد اليوم، انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

 

دليلك في الطوارئ.. رقم شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثيرون عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-10-2023 في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الاخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع بداية الخريف.

 

اسعار السلع والخدمات نشرة خدمات صدى البلد أسعار الذهب أرقام الطوارئ حالة الطقس

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