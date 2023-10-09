أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، عند شراء المشغولات خاصة من عياري 18 و21 لشراء المشغولات، بعد تراجع ملحوظ لسعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تشهد ارتفاعا طفيفا مجددا اليوم.

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من نشرة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد اليوم، انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

يبحث الكثيرون عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الاخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع بداية الخريف.